🎥 Plooien gladgestreken tussen Anderlecht en Matias Suarez?

Het liefdesverhaal tussen Matias Suarez en RSCA kende geen happy end. De Argentijnse aanvaller gebruikte de aanslagen in Brussel als voorwendsel om zijn contract bij Anderlecht eenzijdig te laten verbreken, maar de FIFA floot de Argentijnse club terug. Achteraf moesten ze nog 1,4 miljoen euro voor Suarez betalen aan paars-wit.

Nu lijkt alles weer koek en ei tussen Suarez en de enige Europese club waar hij ooit voor uitkwam. Op Twitter haalde Anderlecht de vredespijp boven. "Ver weg, maar voor altijd in ons paarse hart", wenste RSCA Suarez een gelukkige 32e verjaardag.

Far away, but always in our purple heart! 🥳 Feliz cumpleaños @matisuarez9! ⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/fSnMdOiL5C