Vormer heeft goed nieuws te melden: zoontje weer naar huis

Ruud Vormer en zijn vrouw Rose America hebben een zoontje dat veel last heeft van de luchtwegen. Zoontje William moest deze week in het ziekenhuis worden opgenomen, maar mocht intussen weer naar huis.

"Ons kleinste vriendje is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een kleine longontsteking en mogelijk functioneert zijn immuunsysteem niet goed. De dokters, mijn collega's, doen er alles aan om erachter te komen waarom het nog altijd vrolijke ventje voor de zoveelste keer in het ziekenhuis is beland", schreef Roos America gisteren in HLN.

's Avonds had Ruud Vormer via zijn Instagram-story wel goed nieuws te melden en hij kondigde aan dat de peuter intussen weer thuis was.