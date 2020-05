Heeft Anderlecht nog meer nieuws? 'Steenrijke Afrikaan wil zijn geld in paars-wit pompen'

RSC Anderlecht kondigde gisteren enkele wijzigingen aan. In de loop van de komende dagen wil Karel Van Eetvelt meer uitleg geven bij de financiën van de club. Al is er al een nieuwe naam uitgelekt.

De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht komt volgende week samen om de beslissingen te bekrachtigen. Pas dan zal er duidelijkheid zijn over de financiële constructies die paars-wit er opnieuw bovenop moeten helpen.

We weten ondertussen al dat Marc Coucke diep in zijn zak heeft getast. Ook Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute hebben zich ingekocht, terwijl de andere aandeelhouders mee verantwoordelijk zijn voor de kapitaalsinjectie.

RTBF kondigt echter nog een extra geldschieter aan. Moïse Katumbi zou namelijk één van de nieuwelingen zijn die gaat investeren in Anderlecht. En de voorzitter van TP Mazembe heeft alleszins geld genoeg op de bankrekening.

Steenrijke Afrikaan

Katumbi wordt gezien als één van de rijkste personen van Afrika. De link tussen de Congolees en Anderlecht is bovendien ook duidelijk. De Belgische recordkampioen deed in het verleden al zaken met Mazembe, terwijl Katumbi een persoonlijke vriend is van Kompany.