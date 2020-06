Competitieformule met 18 of 20 weer helemaal actueel... Draagvlak is er: K11 rekent en beseft dat ze de dupe kunnen worden

Beginnen we vrijdag weer vanaf nul? Cercle Brugge heeft een nieuwe competitieformat voor volgend seizoen op de agenda van de Algemene Vergadering laten zetten. En die is absoluut niet zo kansloos, zoals velen denken.

Cercle Brugge heeft het voorstel op tafel geworpen om de volgende twee seizoenen met 20 clubs in 1A te spelen, met Waasland-Beveren, Beerschot, Oud-Heverlee Leuven, Westerlo en Union. Zonder play-offs en met één daler.

Dat staat mijlenver van wat er momenteel overeen gekomen is, maar... Naar wat we horen is het verre van onrealistisch. De K11 is eens aan het rekenen geslagen. Naast het verlies aan inkomsten door de coronacrisis gaan de meesten maar 15 matchen thuismatchen spelen én stoppen ze eind maart. Dat betekent dat ze hun spelers nog twee maanden moeten doorbetalen voor niks.

Rijkelijk laat

Die berekening hadden ze uiteraard al vroeger kunnen maken, maar het besef is nu pas gekomen. Daarbij komt dat er ook overeengekomen is om economische dalers (ploegen die hun licentie niet krijgen) niet meer te vervangen om aan 14 te komen. Cercle Brugge (en anderen) hebben nu beseft dat daardoor wellicht een tiental profteams moeten verdwijnen, want praktisch de helft van 1A kan in 1B niet overleven.

Dat heeft ook KV Kortrijk al beseft, dat intussen ook aan de alarmbel trok omdat acht clubs stoppen met voetballen in maart. Daarnaast is het dossier van Waasland-Beveren heel sterk. De kans is redelijk groot dat de Algemene Vergadering van 15 mei wordt nietig verklaard door de Belgische Mededingingsautoriteit gezien de vermoedelijke procedurefouten die er gemaakt werden.

Groot tegen klein

Dat betekent ook dat alle beslissingen van tafel geveegd worden en dat er dus weer van nul moet herbegonnen worden. Cercle Brugge heeft zijn voorstel niet zomaar gelanceerd. Ze hebben een voedingsgrond gevonden. Half de Pro League voelt nu aan dat ze wel eens slachtoffer kunnen worden van de beslissingen.

Ploegen als Genk en Gent gaan er natuurlijk alles aan doen om dit niet te laten gebeuren. Maar vinden ze nu nog voldoende steun om de huidige beslissingen te laten standhouden indien er een nietigheidsverklaring van de vorige Algemene Vergadering komt? Dat lijkt van niet. In ieder geval wordt het vrijdag weer een bewogen dag voor de vertegenwoordigers van de Pro League.