Van Eetvelt verduidelijkt positie Anderlecht over mogelijke formatwijziging: "Het is duidelijk voor mij"

Het zijn verschrikkelijke dagen voor de leden van de Pro League. Van alle kanten krijgen ze kritiek op de interventies en de beslissingen die er genomen worden. Maar welke competitieformat gaan we nu krijgen? De positie van Anderlecht werd alvast duidelijk gemaakt door Karel Van Eetvelt.

Van Eetvelt heeft het advies van de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit ook gelezen. De CEO van Anderlecht houdt er duidelijk al sterk rekening mee dat het BMA dat advies ook gaat volgen. "Voor mij is het duidelijk", zegt Van Eetvelt. "We moeten de finale beslissing van het BMA volgen."

De auditeur raadde aan om met 18 te starten aan het volgend seizoen. "Als dat de beslissing is, dan moeten we ons daaraan aanpassen. Dat werk is trouwens al gedaan door de werkgroep (waar ook Van Eetvelt inzat, nvdr.) en dat kunnen we dus direct weer op tafel gooien."

Anderlecht gaat zich dus niet verzetten tegen een competitie met 18, zoals andere ploegen wel deden. "Maar we willen wel de mini-play-offs erin", zei hij nog. "Anderlecht moet een voortrekkersrol spelen, zoals we dat altijd gedaan hebben. Zoals onze voorgangers dat deden. Of we nu eerste of achtste zijn, die rol mag niet veranderen."