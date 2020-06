Onzekerheid dwingt OHL om veel oefenwedstrijden in te lassen: vier liggen al vast

OH Leuven werkt uiteraard toe naar 2 augustus, maar ook naar de nieuwe competitie in 1A of 1B. Niet evident om de kern klaar te stomen voor twee heel verschillende opdrachten. Daarom opteert coach Marc Brys ervoor om veel oefenwedstrijden in te lassen in de voorbereiding.

Woensdag 1 juli oefent OH Leuven tegen KHO Bierbeek. Deze wedstrijd wordt gespeeld achter gesloten deuren, net als alle andere wedstrijden.



De oefenstage in Nederland, die plaatsvindt van 7 tot 11 juli, sluit OHL sowieso af met een oefenpot. Op zaterdag 18 juli oefent OH Leuven tegen RWDM. Later die dag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma. Zaterdag 25 juli ontvangt OHL de buren uit KV Mechelen.