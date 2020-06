Van Eetvelt neemt heel de transferhandel op de korrel: "Het is een aspect van het voetbal dat mij afstoot"

Je bent CEO van Anderlecht en dan kom je dus wel in contact met de rauwe kant van de voetbalwereld: de transfers. Voor Karel Van Eetvelt mag dat snel veranderen, want hij vindt het zelf mensenhandel.

De Financial Fair Play-regels moeten beletten dat er clubs te veel kapitaal binnenkrijgen van buitenaf. "Het is best wel grappig dat zelfs met de beste bedoelingen opgestelde regels ons dwingen om rond te komen met gereglementeerde mensenhandel", zegt hij in HLN. "Van vandaag op morgen zeggen ‘daar doen wij niet aan mee' is zelfmoord, dat besef ik ook. Het ontslaat het voetbal niet van de plicht om na te denken hoe het anders kan. In de VS bestaat de betaalde transfer niet, dus het kan zonder."

"“Kamelen­markt... Zo kan je het ook omschrijven. Wij denken na over die transformatie, maar voorlopig moeten wij het spel mee­spelen. Eerst moeten we binnen het bestaande systeem het tij op sportief vlak proberen keren. Ik weet dat de voetbal­wereld niet zit te wachten op wat ik heb gezegd, dat ze mij naïef zullen vinden."