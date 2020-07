Saelemaekers geeft kritikasters lik op stuk: "Specifieke kwaliteiten passen perfect bij Italiaans voetbal"

Weinigen die erin geloofden dat Alexis Saelemaekers nu al een basisplaats zou beet hebben bij AC Milan. Meer nog: ze waren niet talrijk, de mensen die dachten dat hij er ging slagen. Maar kijk, de ex-Anderlecht-winger dwingt er zelf zijn kansen af.

Johan Walem, ex-beloftencoach, is niet verbaasd. "Voor mij is het allerminst een verrassing dat Alexis kansen afdwingt bij AC Milan", aldus Walem in HLN. "Hij heeft specifieke kwaliteiten die perfect passen bij het Italiaanse voetbal. Eén tegen één is Alexis sterk, hij bezit snelheid en lef en is positioneel goed. Tactisch denkt hij mee."

Walem weet waarover hij praat. Hij speelde zelf voor Udinese en Parma. Bij de nationale beloften leerde hij Saelemaekers beter kennen en de perceptie over hem klopt niet, vindt hij. Dat hij te weinig nadenkt over zijn acties is volgens hem fout. "Dat lijkt gewoon zo, omdat Alexis - een winnaar - soms te veel wil doen."