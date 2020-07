Gillet is terug: "In Frankrijk wordt niet meer gelachen met de Belgische competitie"

Guillaume Gillet is terug in België. De middenvelder koos voor een avontuur bij Charleroi. Nochtans had hij via Lille een aanbieding voor twee jaar Moeskroen op zak. "Maar Charleroi was voor mij sportief aantrekkelijker."

Gillet is dus nog ambitieus. "Sinds ik in januari 2016 de Jupiler Pro League verliet, is het niveau gestegen. Naar het voorbeeld van Charleroi. In Frankrijk wordt er niet meer gelachen met de Belgische competitie. Ook niet met wat er nu gaande is? Och, folklore hoort bij België. Ik ben zeker dat ik hier veel plezier ga beleven. In een ambiance vergelijkbaar met Lens", zegt hij in HLN.

Op zijn 36ste is hij nog lang niet uitgevoetbald. Hij heeft zelfs nog heel wat jaren in de tank. "Ollie is nu 39. Voor mij is hij een voorbeeld, een mikpunt. Un exemple de très bonne longévité. Wie weet kan ik zijn record breken. Op voorwaarde dat ik Charleroi ertoe aanzet mijn contract op het einde van het seizoen te verlengen. Dat is mijn bedoeling."