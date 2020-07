Geen spoor van Mechels goudhaantje in verloren oefenpot tegen Standard en dat had zo zijn redenen

KV Mechelen ging zaterdag met de billen bloot in een oefenpot tegen Standard (4-0). Malinwa kreeg vorige week ook al een oplawaai van Club Brugge, toen werd het maar liefst 6-0. Niet de ideale voorbereiding tot dusver dus voor de Mechelaars.

Bovendien kampt er een veelbelovende speler met 'transferitis'. Issa Kabore zat zaterdag niet in de wedstrijdselectie tegen Standard en dat was niet toevallig.

We meldden u eerder al de concrete belangstelling van Manchester City in de 19-jarige rechtsachter en volgens Het Laatste Nieuws zit de Burkinees nu met een transfer in het hoofd. KVM liet hem dan ook een aangepast programma afwerken.