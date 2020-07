Percy Tau naar Anderlecht: zijn bondscoach wil hem zien spelen en schitteren

Percy Tau wordt naar alle waarschijnlijkheid een speler van RSC Anderlecht. Iets waar Zuid-Afrikaans bondcoach Molefit Ntseki wel mee kan leven, tenminste als de Bafana Bafana speeltijd krijgt in Brussel.

Volgens Het Nieuwsblad is de deal tussen Anderlecht en Brighton & Hove Albion omtrent de huur van Percy Tau bijna afgerond. Alleen de medische keuring moet nog in orde komen voor de ex-speler van Union en Club brugge.

Een transfer naar Anderlecht zal de duizenden Zuid-Afrikaanse fans teleurstellen als ze verwacht hadden dat hun 'Lion of Judah' het dit jaar een niveautje hoger zou proberen. Maar de kans dat Percy Tau bij Brighton zou spelen, is uitermate klein. "In zulke situaties willen we maar één ding: dat hij regelmtig speelt, plezier heeft en vooral een positieve evolutie maakt voor zijn carrière", aldus bondscoach Molefi Ntseki bij Dispatch Live.

"Hopelijk gaat alles goed voor hem, naar waar hij ook gaat. Hopelijk kan hij binnenkort weer Champions League spelen als hij bij Anderlecht tekent", voegt Ntseki toe. "Voetbal, dat is carrière maken. Als hij bij Anderlecht zijn vertrouwen kan opkrikken en speeltijd krijgt, zal hij ook zijn kansen krijgen hogerop. Misschien kan hij dan nog naar Brighton trekken en daar spelen. We zullen blij zijn als hij scherp staat wanneer we nog eens samenkomen met de nationale ploeg", besluit hij.