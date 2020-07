Antwerpse clubs tasten nog steeds in het duister over trainingen: "Zo is het zeer moeilijk werken, en dat voor de belangrijkste match van het seizoen"

Geen ploegsporten voor personen van 18 jaar of ouder in de provincie Antwerpen. Zoveel is duidelijk, maar wat dan met trainingen? De Antwerpse clubs tasten in het duister.

Zowel Beerschot en Antwerp leven toe naar een bijzonder belangrijke match. Komende zondag speelt Beerschot de promotiefinale tegen OHL en een dag eerder is het aan Antwerp in de bekerfinale tegen Club Brugge. Mogen ze nu trainen op Antwerps grondgebied, ja of nee? Ze weten het zelf niet.

"We hebben nog geen ­enkele duidelijkheid en kunnen we ons enkel baseren op uitspraken in de media. We hebben uiteraard begrip voor de maatregelen die we met zijn allen moeten ­nemen, maar op deze manier is het ongelooflijk moeilijk werken, en dat vlak voor de belangrijkste match van het seizoen", aldus Antwerp-woordvoerder Dimitri Huygen bij Gazet van Antwerpen.

Regeling voor profclubs

"Uiteraard hebben we al een plan-B om buiten de provincie te gaan trainen, maar wij pleiten er net als de Pro League voor dat er een nationale regeling komt voor profsport", voegde Huygen er nog aan toe.