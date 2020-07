De prognose van de redactie: het bouwen moet stilaan renderen, Anderlecht sluit aan bij de top in strijd om verkleinde play-off 1

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Donderdag 30 juli laten we Anderlecht aan bod komen. Zij moeten zich opnieuw kunnen opmaken voor play-off 1.

Prognose

Het seizoen 2019-2020 was er - net als het seizoen ervoor overigens - eentje om snel te vergeten bij RSC Anderlecht. Geen plek in de top-6 na 29 speeldagen, voor het tweede opeenvolgende jaar geen Europees voetbal.

Dat moet in het nieuwe seizoen gewoon simpelweg beter. En dat kan en zal ook zo zijn volgens onze prognose, want wij zetten paars-wit momenteel op nummer 5 in de eindafrekening. Gezien de verkleinde play-offs moeten ze volgens ons kunnen strijden met Genk om play-off 1, want de ruïne die paars-wit was begint steeds meer op een bouwwerk te lijken en daar zullen nu de eerste vruchten van geplukt (moeten) worden.

Opvallende transfers

Aan uitgaande zijde werd afscheid genomen van onder meer Nacer Chadli (einde huur) en Philippe Sandler (idem), terwijl er aan inkomende kant vooral richting linksachter Bogdan Mykhaylichenko wordt gekeken als grootste naam - doelman Wellenreuther moet Van Crombrugge scherp houden.

Tot op heden is het dus nog vrij stil gebleven qua transfers in de Lotto Arena - de aanwinst waar het meest over gesproken is tot dusver heet Tessa Wullaert en die mogen ze bij de mannen niet in de spits zetten. Er zal dus zeker nog een valabel alternatief moeten komen om voor de doelpunten te zorgen.

Sterke punten/Vraagtekens

Want vorig seizoen was dat het grote probleem bij Anderlecht: doelpunten maken. Tot op heden lijkt er nog geen afdoende oplossing gevonden voor dat euvel, dat bleek ook al tijdens enkele voorbereidingswedstrijden.

Naast een diepe spits zoekt paars-wit ook nog naar een flankspeler (Percy Tau wordt hardop genoemd) en een centrale verdediger - zeker als er een oplossing gevonden wordt voor enkele overbodige verdedigers. De blessuregevoeligheid van Vincent Kompany is ook een vraagteken, want hij mist al de start van de nieuwe jaargang. Achterin staat het verder - met doelman Van Crombrugge op kop - wel al opnieuw heel stevig.