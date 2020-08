OFFICIEEL: STVV plukt defensieve pion weg bij OH Leuven

Sint-Truiden heet een nieuwe centrale verdediger welkom. David Mindombe komt over van Oud-Heverlee Leuven.

Sint-Truiden heeft met David Mindombe een rechtsvoetige centrale verdediger naar Stayen gehaald. De 19-jarige speler komt over van Oud-Heverlee Leuven. Het lijkt erop dat het een transfer voor de toekomst is, want met Teixeira, Garcia, Janssens, Mmaee, Sankhon en Buatu lopen er al heel wat centrale verdediger rond bij de Zuid-Limburgers.