Wouter Vrancken duidelijk over wat Nikola Storm had moeten doen: "We moeten het ook niet groter maken dan het is"

Amper vijf minuten waren er gespeeld en de bal ging op de stip voor KV Mechelen tegen Moeskroen. Maar wat gebeurde er dan allemaal? Koffi stopte twee elfmeters, maar vertrok volgens de spelleiding telkens te vroeg. Nikola Storm kon een derde strafschop wel omzetten en werd zo matchwinnaar.

Lees HIER al enkele zaken die Storm te vertellen had over de strafschoppen. Vooral nadat hij zijn eerste - de tweede voor Malinwa - miste, was het even stressen. "Daarom dacht ik: ik trap 'm hard door het midden." De goede keuze, want zo kwam KV Mechelen toch op 0-1. De keeper kwam er nog bij met zijn benen, maar de bal ging toch binnen, goed voor drie punten."

Storm bedacht zich achteraf dat hij bij de eerste elfmeter de bal niet had moeten afgeven aan Togui. Die zoekt misschien wat te nadrukkelijk naar dat doelpuntje. "Hij verrricht ook veel werk voor de ploeg. Niet vergeten dat we door zijn loopacties vaak kunnen aansluiten. Zijn doelpunt hier werd dan ook nog eens afgekeurd."

Volgens mij moet Storm de bal niet afgeven

Trainer Wouter Vrancken is alvast glashelder over welke keuze Storm had moeten maken, maar maakt er geen drama van. "Volgens mij moet hij de bal niet afgeven. Dit is ook iets waar de pers graag iets van maakt. Maar als de eerste strafschop binnengaat, praat er niemand over. We moeten het ook niet groter maken dan het is."