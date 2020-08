Antwerp na twee speedagen van hun bekerwolk gedonderd: "Voetbal is geen kwestie van namen en cv's" & "De naam topteam onwaardig"

De bekerwinst tegen Club Brugge zorgde voor euforische taferelen bij Royal Antwerp FC. Al in hun derde seizoen op het hoogste niveau was de eerste trofee binnen voor het hyperampbitieuze bestuur. Na de euforie kwam de decompressie en als gevolg zijn de resultaten in de competitie ondermaats.

Op training zag Ivan Leko nochtans goede dingen van zijn spelers en hij heeft ze op training genoeg gewaarschuwd voor die decompressie. Dat gaf hij enkele dagen voor de match nog aan, maar na de voorsprong tegen Cercle Brugge zakte de Great Old steeds verder weg en riep het de nederlaag over zichzelf af.

Niet kijken naar CV, wel strijden

De zege voor Cercle was dan ook verdiend, gaf Leko toe na de partij. "Ze toonden meer wil om te winnen. Kijk, voetbal is geen kwestie van namen en cv's", verwees de Kroaat naar de zege van Kortrijk tegen Gent en die van Lyon tegen Man City. Het overkwam dus ook het op papier sterkere Antwerp tegen Cercle Brugge.

Na de feestvreugde op de Heizel nu dus twee enorme dompers. "Ik, mijn staf en de spelers moeten nederig zijn nu. Dit is een topteam onwaardig. We moeten terug brengen wat deze club verdient: strijd, passie en energie." Back to basics dus voor Antwerp. Het is niet de eerste keer dat de club een identiteitscrisisje heeft in de opmars naar de top van België.

Onder Laszlo Bölöni zagen we het vorig seizoen ook. Toen speelde de club Europese voorrondes en dacht men dat het in de competitie ook wel vlotjes zou gaan. Niet dus. Bovendien bleek het moeilijk om de eigenheid van Antwerp -knokken voor elke bal en een wisselwerking tussen het enthousiasme op het veld en het enthousiasme in de tribune- te combineren met mooi en verzorgd voetbal.

Thuis tegen Gent wordt het echt wel van moeten voor Leko en zijn manschappen. Met slechts vier ploegen die naar play-off 1 mogen is een slechte start het laatste waar je als bestuur op zit te wachten...