'Te fanatieke' Vlap biedt zijn excuses aan en geeft Vercauteren gelijk

Het was een zwaar vloekende Michel Vlap die wild gesticulerend van het veld stapte toen hij gewisseld werd door Frank Vercauteren. Achteraf had hij al snel spijt van zijn reactie.

Vlap overstrekte zich bij een te harde pass van Zulj en voelde iets aan de lies. De dokter kwam poolshoogte nemen en bracht Vercauteren snel op de hoogte. Die twijfelde niet en verving de Nederlander. Bij het van het veld gaan liet Vlap duidelijk merken dat hij het het daar niet mee eens was.

"De dokter zei me dat de blessure kon verergeren en dus heb ik hem gewisseld", zei Vercauteren achteraf. Ik heb achteraf met hem gesproken en hij zei me dat hij zich nog goed voelde en verder wilde spelen om te scoren. Maar hij begreep het toen wel. Hij weet dat ik het deed voor zijn eigen goed."

Op Twitter bood hij intussen ook al zijn excuses aan. "Ik had het gevoel dat er voor mij meer uit te halen was, maar om een liesblessure te voorkomen ben ik terecht gewisseld. Ik was zeker niet boos op de trainer en medische staf. Ze hadden het juist door geen risico te nemen. Soms ben ik iets té fanatiek. Ik wilde nog zo graag belangrijk zijn voor de groep en iedereen die Anderlecht een warm hart toedraagt. Sportemoties noemen ze dat, denk ik."