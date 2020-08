Charleroi stalt Chris Bedia opnieuw in Frankrijk

Chris Bedia was nog maar net terug van een uitleenbeurt of hij is alweer weg. En opnieuw trekt hij richting Frankrijk.

Chris Bedia wordt voor een seizoen uitgeleend aan Sochaux, vorig seizoen 14e in de Ligue 2. Sochaux heeft ook een aankoopoptie openomen in de huurdeal. Bedia kwam niet meer voor in de plannen van Karim Belhocine en gaat dus op zoek naar speelminuten in Sochaux. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan een club uit de Ligue 2. Bij Troyes kwam hij tot 22 wedstrijden en drie doelpunten. 👋 Notre attaquant Ivoirien, Chris Bedia, jouera pour le @FCSM_officiel , la saison prochaine ! 🤝#RCSC #BonneChanceLeB #Prêt #Mercato



👉https://t.co/Q05MFKhrbl pic.twitter.com/U8hS1PCkNX — RCSC Officiel (@SportCharleroi) August 18, 2020