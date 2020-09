Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Vertonghen - Odjidja - Nainggolan - Wijnaldum - Doku - Bjørdal - Sancho - Caufriez

OFFICIEEL: Beloftevolle middenvelder heeft transfer beet na 44 wedstrijden in Jupiler Pro League

Na twee seizoenen in België is het verhaal geschreven voor een beloftevolle middenvelder, die met grote adelbrieven kwam en zich toch nooit kon doorzetten. (Lees meer)

'Anderlecht opperde tiental opties naast Hoedt, dacht aan ervaren Rode Duivel en drukt door in Bündesliga'

Bij RSC Anderlecht hebben ze verdedigende versterking nodig door het stoppen van Vincent Kompany en de blessure van Elias Cobbaut. Wesley Hoedt is een optie, maar blijkbaar niet de enige speler waar aan gedacht wordt. (Lees meer)

'Italiaanse, Turkse en Saoedische interesse: toekomst van Radja Nainggolan lijkt vast te liggen'

De toekomst van Radja Nainggolan lijkt stilaan bekend te zijn. Al is het niet helemaal zeker of iedereen daar even blij mee is. (Lees meer)

'Waasland-Beveren ziet Maximiliano Caufriez vertrekken naar STVV'

Het lag al even in de pijplijn, maar op donderdag 10 september zal het er ook officieel helemaal uitkomen. En dus heeft Waasland-Beveren opnieuw een extra klap te verwerken. (Lees meer)

'Absolute Europese topclub komt aankloppen voor Anderlecht-youngster Jérémy Doku'

Zijn doelpunt voor de Rode Duivels heeft duidelijk de nodige indruk gemaakt bij de Europese topclubs, want er is opnieuw interesse in de winger. (Lees meer)

Jadon Sancho dan toch nog weg bij Dortmund?

Jadon Sancho mag normaliter niet vertrekken bij Borussia Dortmund, maar de BBC meldt dat er mogelijk toch nog een doorbraak richting Manchester United kan zijn.

'Vertonghen kon naar deze Belgische club'

Jan Vertonghen koos uiteindelijk voor Benfica, maar dat had even goed gewoon ook Club Brugge kunnen zijn. Blauw-zwart polste naar de Rode Duivel, die er niet op in ging.