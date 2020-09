Terug thuisvoordeel nu er terug fans zijn, nog steeds Wallonië boven en zien we progressie bij AA Gent?

Na de interlandbreak trappen Eupen en AA Gent vrijdagavond speeldag 5 van de Jupiler Pro League op gang. Een speeldag waarin het vooral uitkijken wordt naar de terugkeer van de fans in de stadions.

Gedaan met lege tribunes, gedaan met ijzingwekkende stiltes die enkel verstoord worden door tierende spelers en coaches. Gedaan ook met de filevrije wegen rond het stadion... Vanaf dit weekend kunnen supporters eindelijk weer een match in het stadion bijwonen, weliswaar in beperkte mate én met de nodige voorzorgsmaatregelen. Jan Breydel zal gevuld zijn met 6000 toeschouwers, Zulte Waregem zal het tegen Charleroi opnemen met 5000 fans achter zich, terwijl OHL 'amper' 2000 fans mag toelaten (LEES HET HIER IN DETAIL NA).

Betekent de terugkeer van fans in de tribunes dan ook een terugkeer van het thuisvoordeel? Het aantal zeges van thuisploegen gedurende de eerste vier speeldagen lag beduidend lager dan de voorbije jaren.

In 2018-2019 werden 45.4% van de wedstrijden in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League gewonnen door de thuisploeg. Een jaar later liep dit zelfs op tot 48.3%. In de huidige jaargang was dit slechts in 10 van de 36 partijen, of 27.8%, het geval.

Onder meer Club Brugge, dat de voorbije jaren nagenoeg onklopbaar was in het eigen Jan Breydel, stapte dit seizoen zowel tegen Charleroi als Beerschot met een nederlaag van het terrein. Zaterdag moet Waasland-Beveren het slachtoffer van dienst worden voor de mannen van Philippe Clement.

Wallonië boven!?

Charleroi op 1, Standard op 2 in klassement: het is momenteel Wallonië boven in de Jupiler Pro League. Over de manier van voetballen van Charleroi kan veel gezegd worden, maar effectief is het zeker. Maar ook Montanier vertrekt bij Standard vanuit een erg solide organisatie. En die manier van aanpakken loont. Beide Waalse clubs incasseerden amper één doelpunt in vier speeldagen.

De organisatie zal overigens stevig getest worden komend weekend, want uitmatchen tegen respectievelijk OHL en Zulte Waregem dienen zich ook voor Standard en Charleroi allerminst aan als 'a walk in the park'.

Alles weer 'peis en vree' bij AA Gent?

De kritiek/noodkreet van Roman Yaremchuk na de overwinning tegen KV Mechelen werd vakkundig onder de mat geveegd door De Witte en Louwagie. Laszlo Bölöni gaf donderdag nog aan dat er voor hem niets van het incident is blijven hangen. "Wraak is het wapen van een idioot", aldus de Hongaar. Toch maar uitkijken of Yaremchuk vrijdag ook gewoon in de basis zal staan bij AA Gent.

Dankzij de interlandbreak heeft Bölöni overigens de tijd gekregen om aan de automatismen van zijn 4-3-3 te werken. De acute nood aan flankaanvallers werd (gedeeltelijk) opgelost met de komst van Osman Bukari. De jonge Ghanees werd met hoge verwachtingen ingelijfd en zit meteen in de kern voor de trip naar de Oostkantons van vrijdag.