Een vloek of een zegen? Plots heeft Gent een wel héél erg druk programma met nieuwe coach, die reageert

AA Gent heeft zich met een 2-1 overwinning tegen Rapid Wien weten te verzekeren van de play-offs in de Champions League. En dus wacht er plots een héél druk programma voor nieuwbakken coach Wim De Decker.

Door de overwinning tegen Rapid Wien staat nu ook een dubbel duel tegen Dynamo Kiev ingepland de komende weken. "Eerlijk? Ik weet nog niets van hen, want ik heb ze nog niet zien spelen. Waren ze indrukwekkend tegen AZ? Dat gaan we dan zien", aldus coach De Decker.

Het doel van de Buffalo's was altijd al de groepsfase van de Champions League halen, dus de belangen zijn heel groot tegen de club uit Oekraïne. De vetpotten die in de Champions League te verdienen zijn, zijn immens. Dat beseffen ze ook in Gent.

Niet evident om er principes in te slijpen

Als nieuwe coach is het natuurlijk niet meteen het makkelijkste als er veel matchen meteen na elkaar komen, al kunnen overwinningen en ritme opdoen ook goed zijn voor het vertrouwen. "Om er principes in te slijpen is het niet evident", beseft de nieuwbakken T1.

"Er zal om de drie-vier matchen een wedstrijd volgen, te beginnen met die in Moeskroen. Om het met een huizenhoog cliché te zeggen: laat het ons maar wedstrijd per wedstrijd gaan bekijken op dit moment en dan zien we daarna weer verder."

Het programma van Gent is sowieso interessant. Naast de duels tegen Dynamo Kiev zijn er ook duels tegen Moeskroen en de promovendi annex seizoensrevelaties Beerschot en OH Leuven. Hoe trekken de Buffalo's hun streng?

19/09: Moeskroen - Gent

23/09: Gent - Dynamo Kiev

26/09: Gent - OH Leuven

29/09: Dynamo Kiev - Gent

04/10: Gent - Beerschot