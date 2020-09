Scheidsrechterscommissie geeft overduidelijke fouten tijdens KV Oostende-OH Leuven toe

OH Leuven heeft van de scheidsrechterscommissie gelijk gekregen over de twee fases waarbij scheidsrechter Christof Dierick de fout inging.

OH Leuven verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-3, maar achteraf voelde dat wel aan als een zure nederlaag. Het zag een penalty door de neus geboord worden en ook spits Thomas Henry werd onterecht afgefloten op buitenspel, toen hij alleen voor de doelman kwam.

Nu heeft de scheidsrechterscommissie aangehaald dat er duidelijke fouten zijn gebeurd. "Tijdens de opwarming voor de wedstrijd werden problemen vastgesteld met het communicatiesysteem tussen de scheidsrechter en de VAR. De problemen konden pas na de eerste helft en tijdens de rust opgelost worden."

"Beide kapiteins en coaches werden geïnformeerd voor de start van de wedstrijd over de technische problemen met de VAR. Als gevolg hiervan was er geen communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter tijdens de eerste helft van de wedstrijd, waardoor de VAR niet in staat was om in te grijpen bij twee situaties."

"In de zestiende minuut van de wedstrijd gaat Thomas Henry (rugnummer 9) van Oud-Heverlee Leuven alleen op doel af. De assistent-scheidsrechter vlagt voor buitenspel. Na het bekijken van de beelden is het een foutieve beslissing van de assistent-scheidsrechter, omdat de aanvaller op eigen helft vertrok richting het doel van de tegenstander. Indien de VAR had gewerkt, zou de assistent-scheidsrechter zijn vlagsignaal hebben moeten uitstellen tot het einde van de actie. De fase zou dan door de VAR bekeken en gecorrigeerd worden."

"In minuut 35 gaat OHL-aanvaller Kamal Sowah (rugnummer 14) het strafschopgebied binnen, gevolgd door verdediger Jack Hendry (rugnummer 4) van KV Oostende.De verdediger wil de bal spelen maar glijdt en tikt de aanvaller aan zonder de bal te spelen. De scheidsrechter geeft een doeltrap. Het Professional Refereeing Department verwacht een strafschop voor deze fout en indien de VAR zou gewerkt hebben, een VAR-interventie."