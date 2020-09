Eindelijk steekt een jong talent zijn neus aan het venster bij Antwerp

Club Brugge heeft zijn Charles De Ketelaere, Anderlecht heeft een heel legertje jonge toptalenten, Luca Oyen breekt nu door bij Genk en Standard heeft Arnaud Bodart. Maar welk zelfopgeleid jeugdproduct heeft Antwerp? Bruni Nsimba klopt stevig op de deur.

Nu ja, zelf opgeleid... Een dik jaar geleden stapte de toen 19-jarige Bruni Nsimba over van Racing Genk naar Royal Antwerp FC. Je kan dus moeilijk zeggen dat Antwerp hem gevormd heeft tot de speler die hij nu is, al kreeg hij er wel het laatste duwtje in de rug.

Het zal ook wel deugd doen bij de Great Old dat er eindelijk een jong talent op doorbreken staat. Vorig jaar kwam flankverdediger Robbe Quirynen zijn neus aan het venster steken, maar in 2020 verdween hij toch wat uit beeld. Deze zomermercato werd hij zelfs verhuurd aan Moeskroen, mét aankoopoptie. Had hij geen spierscheur opgelopen in zijn tweede partij voor les Hurlus, dan had hij nu al meer minuten gespeeld voor zijn nieuwe werkgever dan voor Antwerp.

Lof van Leko en Sonck

Maar nu zit er dus een nieuw talent in de pijplijn. Het is uiteraard nog te vroeg om na één goede invalbeurt al een oordeel over hem te vellen, maar de eerste tekenen waren veelbelovend. De actie voor zijn afgekeurde goal tegen Eupen getuigde van klasse. Ivan Leko liet na de match weten tevreden te zijn over zijn invaller en ook Wesley Sonck, zijn coach bij de jeugd van Genk, was erg lovend in de meest recente aflevering van Extra Time.

Aangezien de wisselmogelijkheden voorin (voorlopig) beperkt zijn bij Antwerp mag Nsimba hopen op meer kansen om zijn kunnen te tonen, zeker als er binnenkort nog zes wedstrijden in de Europa League bijkomen...