Francky Dury beseft dat Essevee niet meer ploeg van weleer is: "We zijn een grijze middenmotor geworden"

Zulte Waregem heeft het moeilijk. Essevee glijdt de laatste jaar alsmaar verder weg in de rangschikking en ook dit seizoen is er weinig reden tot jolijt aan de Gaverbeek. Ook Francky Dury ontsnapt niet aan die kritiek.

Dury beseft dat Essevee niet meer de ploeg van pakweg vijf jaar geleden is. "Ploegen als Eupen of Moeskroen worden niet zenuwachtig als ze in die rechterkolom staan, wij wel. Maar de realiteit is dat we een grijze middenmotor geworden", vertelt Dury aan HLN.

"Niemand heeft nog schrik van Zulte Waregem. Misschien hebben we de laatste jaren boven onze stand geleefd."

Ook Dury, die het bij een deel van de fans stilaan verkorven heeft, staat nog enkele jaren onder contract. Het bestuur gaf al aan als één man achter Dury te staan. "Als de directie toch niet meer in mij zou geloven, moeten we aan de tafel zitten. Ik ben er zeker van dat we er dan binnen het uur uitkomen. Zulte Waregem heeft me zo veel gegeven, dat vergeet ik niet. Ik wil allerminst een hinder zijn voor de club", besluit Dury.