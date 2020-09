Transfernieuws en Transfergeruchten 30/09: Amuzu - Isimat Mirin - Gelin - Benavente Bristol - Clarke-Salter

Antwerp wil Cristian Benavente terughalen naar België

Antwerp gaat eraan beginnen. Of beter gezegd: Luciano D'Onofrio gaat eraan beginnen. De transfermarkt sluit bijna en dan is de sportief directeur van The Great Old op z'n best. De eerste transfer die hij gaat afronden is een ex-smaakmaker van Charleroi: Cristian Benavente. (Lees meer)

Antwerp denkt aan twee Franse verdedigers

Antwerp gaat deze week nog toeslaan op de transfermarkt. Er zitten een paar dossiers in een afrondende fase. Daarbij ook een centrale verdediger die kan uitvoetballen. Daarvoor zijn er al twee opties bekend. (Lees meer)

Francis Amuzu staat in de belangstelling van Olympiakos

De laatste week van de transfermercato kan nog vuurwerk opleveren. Ook bij Anderlecht is er interesse in één van de youngsters. Francis Amuzu staat in de belangstelling van de Griekse topclub Olympiakos. (Lees meer)