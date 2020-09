Kompany vormt Anderlecht steeds meer naar Brits model

Onder het motto "We blijven doorgaan tot het goed zit" heeft Anderlecht de voorbije week nog maar eens wat wijzigingen doorgevoerd. Deze keer in de medische staf. Vincent Kompany wil immers dat heel de omkadering van de A-ploeg en beloften naar Engels model gevormd wordt.

Op aanraden van Kompany werd Damian Roden als performance manager aangetrokken. Verwar de functie niet met die van fysical coach. Bij Anderlecht is die laatste rol nog altijd weggelegd voor Bram Geers, die de spelers dagelijks oefeningen geeft om hun conditie op peil te houden en om blessures te vermijden.

Medische staf

Roden heeft eigenlijk een overkoepelende functie en moet zien dat de spelers op lange termijn fit en gezond blijven. Daarom valt alles wat medisch is onder zijn toezicht. Ook qua voeding en mentale gezondheid volgt hij de spelers op. Dat betekent ook dat er op Premier League-niveau gedacht wordt.

De aanpak van Kristof Sas en Glenn Vercauteren paste blijkbaar niet in zijn visie. "Availability equals winnability", is zijn lijfspreuk. In dat opzicht heeft Anderlecht het dit seizoen nog niet zo slecht gedaan. De meeste blessures hebben een eerdere oorzaak en enkel Trebel is er als nieuw zorgenkind bijgekomen.

Brits model

Maar de Premier League-aanpak gaat nog verder bij Anderlecht. Kompany is eigenlijk al langer manager naar Brits model en beslist mee over transfers en aanwervingen. Met Kevin Reid is er een video-analist gehaald die uren bezig is kantklare scoutingsbeelden te maken van de tegenstanders en de eigen ploeg. Beloftencoach Craig Bellamy staat dan weer heel dicht bij de A-ploeg en kent het klappen van de zweep.

De sportieve aanpak van Anderlecht is van boven tot onder helemaal veranderd ten opzichte van pakweg vijf jaar geleden. Drie assistenten, drie voltijds physiotherapeuten, twee masseurs... Kompany heeft het allemaal gezien bij Manchester City en weet wat voor voordelen het kan hebben.