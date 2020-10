OFFICIEEL: Anderlecht heeft onderdak gevonden voor overbodige verdediger

Josue Sa is weg bij Anderlecht. De Portugese verdediger laat Anderlecht na twee jaar achter zich.

Na twee seizoenen is Josué Sa weg bij Anderlecht. De Portugese verdediger kwam destijds over van Vitoria Guimaraes, waar hij kapitein was. Diezelfde leidende rol kon hij niet op zich nemen bij Anderlecht.

Hij werd dan ook uitgeleend aan Kasimpasa en Huesca. Bij die laatste club maakte hij wel indruk en promoveerde hij mee naar La Liga.

Nu gaat Sa aan de slag bij de Bulgaarse kampioen Ludogorets. "Veel geluk voor het vervolg van je carrière in Razgrad, Josué", laat Anderlecht weten via de clubwebsite.