OFFICIEEL: Antwerp rondt derde inkomende transfer af: ook verdediger erbij

Antwerp heeft zoals verwacht uitgehaald op de laatste transferdag. Na Ampomah en Mbenza hebben ze nu ook hun verdediger beet. Jérémy Gelin komt over van Stade Rennes, meldt HLN.

De 23-jarige verdediger, die ook op het middenveld kan spelen, wordt gehuurd van de Franse eersteklasser. Hij was op zoek naar meer speelminuten en hoopt die bij The Great Old te krijgen.

Daarmee lijkt de transfermercato van Antwerp afgesloten, al blijft het natuurlijk altijd mogelijk dat Luciano D'Onofrio nog een wit konijn uit zijn hoed tovert.