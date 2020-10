Waarom Sanneh en Milic nog steeds bij Anderlecht zitten...

Peter Verbeke heeft knap werk geleverd qua opkuis van de kern van Anderlecht. Er zijn er 14 vertrokken. Enkel dure vogels Antonio Milic en Bubacarr Sanneh zitten nog bij de club.

Milic heeft nog een dikbetaald contract tot 2022, Sanneh nog één tot 2023. De 'pak de poen-show' voor die twee en ze wilden dan ook niet voor minder gaan spelen elders. "Sanneh en Milic wilden niet vertrekken omdat ze hier zo goed betaald worden", zucht Peter Verbeke in Het Nieuwsblad.

"Tja, hun contract ontbinden kost ook geld. We moeten voorlopig leven met dat onevenwicht in de kleed­kamer, maar zulke lonen zoals vroeger betalen we nooit meer. Vaak komen makelaars hier nog met het idee het grote geld op te strijken, maar tevergeefs. Ik werk met barema's en als een speler die wil overschrijden, is het njet."