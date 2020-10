Mehdi Bayat reageert op kritiek: "Ik ben nooit voorstander geweest van de competitie stop te zetten"

Mehdi Bayat heeft al heel wat kritiek te verduren gekregen sinds bij bondsvoorzitter is geworden. De grootste? Dat hij de belangen van zijn club, Charleroi, vooral verdedigt. Dat wil hij even rechtzetten.

Nadat Bart Verhaeghe en Gerard Linard er de brui aan gaven, kwam Bayat naar voor als voorzitter van de KBVB. "Ik wílde helemaal geen voorzitter worden, ik wist heel goed wat er op mij afkwam. Maar moest ik de boel achterlaten - het werk van máánden? Het was de keuze voor continuïteit", vertelt hij in HLN.

Die functie zou volgens CEO Peter Bossaert trouwens strikt ceremonieel zijn. "Ik kén de mensen uit de arbitragecommissie niet eens! En de leden van de disciplinaire commissie zou ik passeren zonder ze te herkennen!", zegt Bayat.

"Ik ben nóóit voorstander geweest om de competitie stil te leggen - ook al was Charleroi hierdoor zeker van de derde plaats. Ik heb op 26 maart een mail verstuurd naar de Raad van Bestuur van de Pro League met mijn standpunt om toch maar te wachten met een beslissing. Op 27 maart hebben evenwel 17 profclubs in een brief gevraagd om de competitie stil te leggen. Als ík als bondsvoorzitter dan niet het standpunt van de meerderheid ga bepleiten bij UEFA, ben ik het niet waard om bondsvoorzitter te zijn."