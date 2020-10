Is het op tussen Leko en Lamkel Zé? "Als ik een lijst zou geven van alles wat hij heeft uitgestoken"

Didier Lamkel Zé lag al niet in de bovenste schuif bij Ivan Leko en nu heeft de club nog enkele concurrenten voor de Kameroener ingelijfd. Het lijkt einde verhaal.

Dat lijkt het zeker na een interview van Ivan Leko in Het Laatste Nieuws. Al lijkt de Kroaat niet te twijfelen over het voetbaltalent van het enfant terrible. "Mocht hij, met zijn kwaliteiten, trainen zoals De Laet, Haroun, Rafa of Dieu, dan is hij 15 à 20 miljoen euro waard", aldus Ivan Leko.

"Niemand staat boven het team"

Maar er zijn zaken gebeurd die niet door de beugel kunnen. "Als je zonder ook maar één woord uitleg niet komt opdagen, dan kan je toch niet verwachten dat je de volgende dag speelt", vroeg hij zich af. "Als ik een lijst zou geven van alles wat hij de voorbije maanden uitgestoken heeft, dan zou iedereen het wel begrijpen."

Hij zal zich dus als een koorknaap moeten gedragen wil hij nog maar een rol van betekenis spelen tot aan de winterstop. "We hebben hem al zoveel dingen vergeven. Ik ben zó soft geweest, maar op een bepaald moment stopt het. Niemand staat boven het team."