Nog even wachten op het debuut van Lukasz Teodorczyk

Sporting Charleroi haalde op het einde van de transfermercato Lukasz Teodorszyk in huis, maar de spits verblijft momenteel nog in Polen. Hij zou de club weldra vervoegen.

De transfer van Lukasz Teodorczyk naar Sporting Charleroi was absoluut een van dé verrassingen op deadline day. Twee jaar na zijn vertrek bij Anderlecht kan de Poolse spits dus zijn rentree maken in de Jupiler Pro League.

Maar daar zullen we nog even op moeten wachten. Voordat hij zijn kribbel zette bij de Zebra's heeft hij om toestemming gevraagd om zich in Polen aan de lies te laten behandelen. Volgens Le Soir zal hij pas in de loop van volgende week naar België komen.

Eens aangekomen zal hij zijn revalidatie verderzetten, dus speelklaar is hij nog niet...