'Trainer van de eeuw' Huub Stevens stopt ermee

Huub Stevens is een van de meest gelauwerde voetbaltrainers van onze noorderburen. Bij Fox Sports iiet hij tussendoor even vallen dat hij geen trainer meer wil zijn. Hij heeft in totaal meer dan 10 clubs gecoacht, vooral in Nederland en Duitsland.

Stevens wordt in november 67 en vindt het wel welletjes zo. "Ik heb toch nog nergens gelezen dat je officieel gestopt bent?", vraagt Hans Kraay junior hem. "Nou, ga er maar vanuit dat ik gestopt ben", klinkt het bij Huub Stevens. "En als je Dick Advocaat ziet, denk je dan niet dat je nog even door kan?", verwijzend naar de leeftijd van Dick Advocaat (73). "Ja, maar Dick is Dick. Ik wil het niet meer. Toen ik opnieuw bij Schalke instapte even geleden... pfff... nee. Het is beter dat er andere, jonge gasten opstaan nu", vertelt Stevens. De Nederlander begon als hoofdcoach bij Roda JC en begon dan aan een eerste tijdperk met Schalke 04. Met die club won hij de UEFA Cup in 1997 en tweemaal de Duitse Pokal. Daarna ging hij naar Hertha, waar hij de Ligapokal won. Met Red Bull Salzburg won hij in 2010 de landstitel, wat hem de prijs voor trainer van het jaar opleverde in Oostenrijk. Bij Schalke is hij door de supporters uitgeroepen tot de trainer van de eeuw.