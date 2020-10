Simon Mignolet krijgt ook lof in Italië: "Buitengewoon"

Club Brugge was woensdag baas tegen Lazio Roma, maar had toch ook een sterke Mignolet nodig op dat ene verraderlijke moment om de nederlaag af te wenden. Hoe zouden ze zich in Brugge voelen nu het resultaat al wat meer doorgedrongen zal zijn?

Waarschijnlijk zal hetzelfde gevoel overheersen dan vlak na afloop van de wedstrijd: dat het een gemiste kans was tegen dit Lazio. In andere CL-ontmoetingen is het al zo uitgedraaid dat Club Brugge dan helemaal zonder punten achterbleef. Dat was deze keer echter niet het geval.

Ook in de Italiaanse pers is er nog nagekaart over het Champions League-treffen tussen Club en Lazio. In La Gazzetto dello Sport werd onder andere stilgestaan bij een moment in de slotfase van de wedstrijd, toen Milinkovic-Savic oog in oog met Mignolet kwam.

De Rode Duivel maakte zich daar heel goed breed en verhinderde zo dat Lazio 1-2 voor kwam. Een actie waar ook de Italianen van onder de indruk waren. "De redding van Simon Mignolet op het schot van Sergej Milenkovic-Savic was buitengewoon. Bovendien was het ook bepalend voor de einduitslag", stond er geschreven.