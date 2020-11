Raphael Holzhauser praat over de Gouden Schoen en zijn aflopende contract: "De volgende stap moet de juiste zijn"

Beerschot heeft met Raphael Holzhauser een van de absolute smaakmakers van de Jupiler Pro League in de ploeg. De fans zijn wild van de Oostenrijker wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt.

Natuurlijk willen de fans niets liever dan dat Raphael Holzhauser zijn contract op het Kiel verlengt. De spelmaker staat garant voor spektakel en dit seizoen hebben de supporters nog nauwelijks vanuit de tribunes van hem kunnen genieten.

Maar hoe kijkt hij zelf naar de toekomst? "k voel me goed bij Beerschot, dat is geen kwestie. Maar in het voetbal kan alles snel gaan. Alles moet passen. Tot nu toe is er geen vergelijk. Ik ben 27 jaar. De volgende stap moet de juiste zijn", liet hij bij Het Laatste Nieuws niet al te veel in zijn kaarten zien.

Gouden Schoen

Ook al wordt de Gouden Schoen pas in januari uitgereikt, Holzhauser wordt nu al naar voor geschoven als een van de (grootste) kanshebbers. "Dat ze mij vernoemen, maakt me trots. Net zoals Beerschot trots is op zijn goede start. Maar als ik bij de kandidaten hoor, is dat ook dankzij de ploeg", antwoordde hij diplomatisch.