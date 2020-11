Van Eetvelt had het ook vlaggen en was goed ziek

Karel Van Eetvelt, de chief executive officer (CEO) van Anderlecht testte eerder positief op het coronavirus. De 54-jarige bestuurder gaat nu, na zijn ziekte, opnieuw aan de slag.

Daar waar de club op vrijdagnamiddag nog een oefenwedstrijd hield tegen RC Lens, liet Karel Van Eetvelt weten dat hij besmet geraakte met het coronavirus. Van Eetvelt, die behoorlijk ziek was, zal via telewerking opnieuw aan de slag gaan voor RSC Anderlecht.



In januari werd Van Eetvelt aangesteld als CEO van Anderlecht. De ex-voorzitter van de VDAB stuurt sinds april de sportieve departementen en de operationele departement aan in Anderlecht. Hij is bij Anderlecht zowat de eindverantwoordelijke van alles wat er leeft in de club.