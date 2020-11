Verschaeren kruipt in rol van underdog: "Ik ga niet zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is"

RSC Anderlecht ligt op koers. De Belgische recordkampioen is mee met het koppeloton. Toch wil Yari Verschaeren de lat niet onnodig hoog leggen.

RSC Anderlecht verspeelde al een pak punten in de slotfase. We berekenden eerder al dat paars-wit aan de leiding had gestaan als de defensie ook in de laatste minuten van een wedstrijd had standgehouden.

En het kunnen op het einde van de etappe dure punten zijn. Enkel de eerste vier ploegen strijden in de nacompetitie om de titel. “Maar ik wil niet te ver vooruit kijken”, aldus Yari Verschaeren in Het Laatste Nieuws.

“Ik ga niet zeggen dat we titelkandidaat zijn”, bekent het jeugdproduct van Anderlecht. “Het doel is om met goede wedstrijden in die top vier te geraken. Dan zullen we wel zien of het haalbaar is om mee te strijden.”