Montanier hoopt dat drie belangrijke spelers hun niveau terugvinden: "Hij kan beter"

Standard-trainer Philippe Montanier hoopt dat ze tijdens de interlandperiode de kopjes weer fris kunnen maken hebben. De Rouches zaten in een mindere periode, maar willen tegen Eupen zich herpakken.

Montanier maakte van de break gebruik om een paar werkpunten aan te pakken. “We trainden in groepjes. Zo konden we met iedereen individueler en specifieker werken. Bepaalde tactische zaken staan weer op punt, ook al ontbraken er een paar internationals. Door het drukke programma en de coronagevallen hadden we eerder zelden met zo'n grote groep kunnen trainen of een elf tegen elf kunnen doen. Ik denk dat we beter gewapend zijn tegen de opeenvolging van matchen", zegt hij in HBvL.

Al zal veel afhangen van de vorm van belangrijke spelers als Bastien, Gavory en Amallah. “Het is altijd moeilijk voor een speler om tien maanden op een jaar top te zijn. Dat moet een beetje in elkaar overgaan. Als vier spelers tegelijk in mindere doen zijn, verliest de ploeg veel. Ik hoop dat iedereen zijn niveau terugvindt. Bastien had na zijn blessure wat tijd nodig om weer het juiste gevoel te krijgen. Gavory heeft het potentieel om beter te doen."