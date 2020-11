📷 Supporters Anderlecht zetten nu al druk op de Clasico met vlammend spandoek op Neerpede

Dit weekend staat er nog eens een Clasico op het programma tussen Anderlecht en Standard. En dus zijn de supporters van paars-wit in actie geschoten.

Na de nederlaag op bezoek bij Beerschot is het nu alles of niets stilaan in de altijd belangrijke wedstrijd tegen Standard.

Jour J-4. Le message est passé. Vincent, les jeunes de Neerpede, les nouveaux. On compte sur vous. Seule la victoire... Geplaatst door Mauves Army 2003 - Ultras RSCA op Woensdag 25 november 2020

Thuis verliezen van de Rouches is geen optie, maar bij paars-wit willen ze eigenlijk enkel maar de zege zien tegen Standard.

De supporters hebben alvast een spandoek laten ophangen op Neerpede, met daarop een duidelijke boodschap voor de spelers. "Jullie weten hoe belangrijk de wedstrijd is, enkel de zege zou mooi zijn."