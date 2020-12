Deze keer niet wijzen naar verzuchtingen: Marc Brys ziet zijn team de stap zetten die hij ambieerde

Na een 1 op 9 hebben de troepen van Marc Brys weer aangeknoopt met de overwinning. De trainer van OHL was dan ook tevreden. Niet enkel over de uitslag, maar ook over de manier van spelen. Dit was weer het OHL zoals Marc Brys het voor ogen heeft.

"Vanaf seconde één hebben we de wedstrijd in handen genomen", zag Marc Brys. "Ik had de voorbije weken verzuchtingen omdat we geen controle hadden. Dat bleek nu anders te zijn. We hadden volop balbezit, er was heel veel beweging. Als je dan toch een opmerking moet geven is het dat je in die geweldige eerste helft het in een definitieve plooi moet kunnen leggen. Dat gebeurde niet."

Zo was het toch nog opletten. "Dan hoop je scherp te blijven en vol voor dat tweede doelpunt te gaan. Nadien valt het een beetje stil. Na de rode kaart was het alle hens aan dek. Bij 2-1 waren we ook wel opnieuw scherp. Het was een goede wedstrijd tegen een goede tegenstander die we overduidelijk verdiend hebben gewonnen."

Brys had ook al aangegeven dat hij echt wel een evolutie wou zien in het veldspel. "We wilden die volgende stap zetten, om meer controle in een wedstrijd te houden. Zeker tot halfweg de tweede helft was dat het geval. Een team dat achter staat moet dan vol voor de inhaalbeweging gaan. Dan kom je in een defensieve positie."