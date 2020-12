Moeskroen voelt zich gepakt: "Iedereen heeft de beelden gezien" en "In normale omstandigheden kunnen we concurreren"

Vreugde bij OHL, onbegrip bij Moeskroen. Zo kon je de sfeer na de match van gisteren goed omschrijven. De Leuvenaars hadden net gewonnen met 2-0, maar over de eerste goal werd lang nagekaart.

OHL scoorde dat doelpunt na een perfect uitgevoerde hoekschop. Maar bij het bekijken van de beelden vroeg iedereen zich af waarom de VAR - die de fase wel degelijk herbekeek - niet ingegrepen had. Ngawa leek buitenspel te staan. Bij OHL durfden ze zelfs niet met overtuiging zeggen dat het geen buitenspel was.

Bij Moeskroen natuurlijk wel. "Ik ga niets zeggen over de scheidsrechter", aldus trainer Jorge Simao. "Ik zeg alleen dat we wel degelijk kunnen concurreren met de rest in normale omstandigheden."

Middenvelder Marko Bakic durfde er wat concreter op ingaan. "Wat gebeurde in de tweede helft, snappen we niet. We hebben de beelden allemaal gezien en het was duidelijk buitenspel. Die situatie besliste de wedstrijd. Maar we speelden een slechte tweede helft, dat klopt."