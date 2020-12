Met wie voelt Verschaeren de beste klik bij Anderlecht? "De connectie met hem is speciaal"

Wie moet er in de as van het veld staan bij Anderlecht? En dan vooral op het middenveld? Vincent Kompany is al een heel seizoen aan het zoeken naar de juiste invulling, maar misschien heeft hij die in Waregem wel gevonden.

Toen stond Sambi Lokonga net achter Verschaeren en die combinatie leidde ook tot een mooi doelpunt. “Ik kom met iedereen goed overeen, maar mijn connectie met Albert Sambi Lokonga is speciaal", zegt Verschaeren in Het Nieuwsblad. "Toen hij in Waregem scoorde na mijn assist was dat een pure Neerpede-goal."

De twee kunnen elkaar beter maken. "Ik ken Sambi al zo lang. Bij de jeugd speelde hij in een hogere leeftijdscategorie omdat hij twee jaar ouder is, maar iedereen sprak over hem omdat hij zo goed was. Toen ik eens toevallig een jeugdwedstrijd van hem zag, dacht ik: wow, over twee jaar moet ik dat ook kunnen. Het is mooi dat we nu samenspelen.”