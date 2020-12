Ook goed nieuws bij Anderlecht: belangrijke speler staat weer op trainingsveld

Na het aankondigen van de operatie van Hendrik Van Crombrugge had Anderlecht vandaag ook goed nieuws te melden. Adrien Trebel verscheen weer op het trainingsveld.

De Franse middenvelder werd pas in januari terug verwacht, maar is dus sneller klaar om de trainingen te hervatten dan gedacht. Hij speelde wel niet meer sinds begin oktober, toen er een ingreep aan zijn knie moest uitgevoerd worden.

Voor Vincent Kompany is het geen slecht nieuws dat Trebel mogelijk na de winterstop weer kan spelen, want hij heeft een leider op het veld nodig. Trebel kan de nodige grinta in een ploeg brengen en is communicatief ook sterk.