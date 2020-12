Borkelmans blij met Nilis, maar... "Respectloos van Anderlecht, een icoon laat je al niet op 'stage' komen"

Vital Borkelmans heeft Luc Nilis een voorstel gedaan om bij de nationale ploeg van Jordanië te komen werken en de ex-spits van onder meer Anderlecht en PSV aanvaardde dat. "Het is voor 95 procent rond", zegt Borkelmans bij Het Nieuwsblad. Hij begrijpt wel de houding van Anderlecht niet.

Borkelmans had een assistent en spitsentrainer nodig en kent Nilis heel goed van vroeger. "Ik heb met hem gevoetbald, geleefd en geslapen, dus ik ken hem heel goed. En ik weet wat hij kan bijbrengen. Ik volgde natuurlijk op de voet hoe het hem bij Anderlecht verging. Ik vond het eerlijk gezegd respectloos hoe ze hem daar hebben behandeld. Iemand als Luc – een monument van de club –, die laat je niet op stage komen. Van dat woord ‘stage’ krijg ik het al koud", aldus Borkelmans.

"Het toont ook weer aan dat je je als Belgische trainer tien keer meer moet bewijzen om in België binnen te geraken dan een buitenlander. Enfin, aangezien Luc daar niet kon blijven, heb ik hem een contractvoorstel gedaan, en hij was superenthousiast en ging meteen akkoord. Van mij hoeft hij geen stage te lopen. Meer zelfs: in maart en juni spelen we nog drie WK-kwalificatieduels, tegen Koeweit, Australië en Nepal. Als we doorgaan naar de volgende ronde, krijgt hij meteen een contract voor twee jaar.”