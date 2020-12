Philippe Clement blikt terug op 2020: "Het was één van de drie beste jaren ooit van Club Brugge"

In een elektrische Mercedes blikte Club Brugge-trainer Philippe Clement terug op 2020.

Voor Clement was 2020 het meest bizarre jaar uit zijn leven. De coach van Club Brugge blikt terug op het afgelopen jaar.

"Het was sportief gezien een fantastisch jaar en ook de cijfers toonde dit aan. 2020 was één van de drie beste jaren ooit van Club. We wisten in drie competities te presteren, maar als je erop terugblikt is dat gevoel er niet. Ik zou er heel veel geld voor geven om terug te kunnen aantreden voor onze supporters", aldus Clement.

Clement vatte het seizoen nog even samen: "Europees hebben we zeer goed gepresteerd, maar in de competitie was het niet regelmatig genoeg. We hebben te veel punten verloren die niet nodig waren en dat heeft vooral te maken met hoe we gepresteerd hebben in de twee zestien meters.

Philippe Clement liet ook nog weten geweldig onder de indruk te zijn over de evolutie van Charles De Ketelaere. Ook youngster Kossounou werd door de Club-coach niet vergeten.