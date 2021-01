Loting 1/8e finales Croky Cup: Club Brugge mogelijk tegen Antwerp, KAA Gent kan uitkomen tegen Charleroi

Binnenkort wordt er opnieuw gevoetbald in de Croky Cup, maar er is ondertussen ook al geloot voor de 1/8e finales. Zo zouden Club Brugge en Antwerp tegen elkaar kunnen uitkomen als ze hun eerstvolgende bekerwedstrijd weten te winnen.

Begin februari worden de 1/16e finales in de Croky Cup afgewerkt, maar de ploegen kennen nu ook al hun eventuele tegenstanders in de 1/8e finales, want er werd al geloot voor de volgende ronde. De Pro League maakte het nieuws via sociale media bekend.

Zo zou Club Brugge in de 1/8e finales uit kunnen komen tegen Antwerp. Club Brugge moet dan wel eerst Olsa Brakel uitschakelen, terwijl Antwerp het moet halen van La Louvière. Daarnaast zouden ook KAA Gent en Charleroi tegen elkaar kunnen spelen in de volgende ronde.