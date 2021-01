Jonge Poolse speler in het vizier van Club Brugge

Club Brugge is altijd op zoek naar jonge spelers voor de toekomst. Zo zouden ze nu aan Mateusz Praszelik denken. Praszelik is een 20-jarige middenvelder die op dit moment in zijn thuisland speelt.

Mateusz Praszelik, een 20-jarige middenvelder die momenteel voor Slask Wroclaw speelt, zou volgens O Pilce Kopanej in de belangstelling staan van Club Brugge. Dit seizoen speelde hij al 13 wedstrijden voor de Poolse club in alle competities samen. Als deze jonge speler naar Club Brugge zou trekken, is het echt voor de toekomst. Er werd de afgelopen maanden hard gewerkt aan oplossingen voor de toekomst om Vanaken en Vormer te vervangen.