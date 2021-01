Bestuur Antwerp blij met deal met De Laet: "Win-win voor alle partijen"

Gisteren kreeg Ritchie De Laet zijn welverdiende contractverlenging/verbetering tot 2023. De fans van The Great Old reageerden enthousiast, want de verdediger is zowat de populairste speler in de kern. En ook het bestuur toonde zich tevreden.

"Voor ons is dit geen verrassing", zegt Sven Jaecques in GvA. "Dit zat er al een tijdje aan te komen. We zijn heel tevreden dat we nu tot een akkoord zijn gekomen. Iedereen heeft kunnen zien dat Ritchie aan een heel sterk seizoen bezig is en we weten allemaal dat hij leeft voor de club en een leider is in de groep. Dit is een win-win voor alle partijen.”

De fans reageerden massaal en zien hun publiekslieveling graag tot het einde van zijn carrière bij de club blijven.