Philippe Clement geeft Denswil zo goed als zeker zijn eerste minuten tegen Beerschot

Het ziet er naar uit dat Stefano Denswil dit weekend tegen Beerschot wel eens op het veld komt te staan. Trainer Philippe Clement liet alvast een opening.

Denswil is fit en kan opgesteld worden. “Hij kan minuten pakken dit weekend. Dat is een mogelijkheid”, liet Clement op de persconferentie horen.

Blauwzwart haalde de Nederlander tijdens de wintermercato terug naar Brugge. Vorige week zat hij nog niet in de kern, nu wel. Elke speler die inzetbaar is, is welkom voor Clement.

“We komen nu in een hectische periode. De volgende zes weken spelen we - als we doorgaan tegen Brakel - elke midweek ook een match. Dat zal elke keer volle bak gas zijn.”