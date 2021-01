Hamdi Harbaoui terug in de Jupiler Pro League: "Hoop dat we gaan leren uit onze fouten"

Een dik kwartier mocht hij meespelen in zijn debuut voor Moeskroen in de Jupiler Pro League, seizoen 2020-2021. En ook hij zag het dus nog verkeerd lopen in het slot.

Hamdi Harbaoui is terug bij Moeskroen en leek meteen op weg naar een belangrijke driepunter, maar het werd dus nog een gelijkspelletje. "Ik weet niet hoe het nog is kunnen gebeuren, maar op zo'n moment mogen we geen doelpunt meer slikken."

Koude douche

"Er was bijna geen tijd meer over. Laat ons hopen dat we uit onze fouten gaan leren de komende weken en maanden", aldus Harbaoui in een eerste reactie na de 1-1 tegen Waasland-Beveren.

"Alles bij elkaar is het wel een logisch gelijkspel. De staat van het veld was niet fantastisch, goed voetbal zagen we dan ook niet. Maar we verliezen wel twee punten. Ik heb het maximale gegeven en ben blij dat ik terug ben, ook al is dit een koude douche."